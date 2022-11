Ultim’ora Juventus, convocati UFFICIALI: doppia esclusione eccellente

Ultim’ora Juventus, diramata la lista dei convocati per la gara di domani pomeriggio a Verona: spiccano due assenze importanti.

Pochi minuti fa la Juventus, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani pomeriggio contro il Verona. Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa odierna non si era espresso sulla possibilità di portare in panchina Dusan Vlahovic, alle prese con un fastidioso problema agli addurttori. Ebbene, come contro l’Inter, il nome del centravanti serbo non figura tra i convocati per la sfida del “Bentegodi”. Un’assenza che fa rumore, così come quella di Federico Chiesa. Il nazionale azzurro, reduce da un lunghissimo infortunio, aveva rivisto il campo nelle ultime due partite. Ma evidentemente il tecnico livornese non se l’è sentita di rischiarlo, preservandolo in vista della gara di domenica con la Lazio all’Allianz Stadium.

📋 I convocati per la trasferta di Verona ⚪⚫ pic.twitter.com/a8eXD2I9oO — JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2022

“Finché non trova stabilità nel ginocchio ha dei fastidi, ma fa parte del percorso rieducativo in campo”, aveva detto qualche ora prima Allegri, in riferimento alle condizioni dell’ex capitano della Fiorentina. Perciò nessun allarme, come detto in precedenza. Chiesa ci sarà quasi certamente contro i biancocelesti. Ma, visto quello che passato negli ultimi mesi, c’è bisogno che il pieno recupero avvenga per gradi, evitando di affrettare troppo i tempi e dunque possibili ricadute che avrebbero effetti devastanti sul ragazzo.