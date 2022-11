Verona-Juventus streaming | Dove vedere il match in diretta tv e sul web

Verona-Juventus streaming e dove vederla in diretta tv. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.

Una partita da vincere a tutti i costi per continuare a marciare verso posizioni sempre più alte della classifica. Quattro i successi consecutivi dei bianconeri, chiamati ora a far punti pure sul campo del pericolante Verona. Fischio d’inizio alle 18.30 di giovedì 10 novembre. La partita verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN.

Per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 29,99 euro (39,99 per la versione Plus). Non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Da questa stagione tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo dovrà essere sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN

Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202 e 249) e Sky Sport (251) e Sky Sport 4K. Trasmessa anche tramite l’applicazione Sky Go. Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Allegri per questa partita deve fare a meno di Chiesa e Vlahovic, che non sono stati convocati dal tecnico bianconero. Intenzionato a dare una chance a Perin tra i pali, con Fagioli confermato tra i titolari a centrocampo. In attacco stavolta tocca a Kean, toccherà a lui fare coppia con Milik.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Kallon, Verdi; Henry.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. .

Verona-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.