Calciomercato Juventus, 40 milioni per il ‘crac’: firma bianconera

Calciomercato Juventus, 40 milioni per portarlo in bianconero. Ecco il crac proveniente dall’estero: gli ultimi aggiornamenti.

La Vecchia Signora, come detto più volte, sembra aver messo alle spalle il periodo di maggiore difficoltà. O meglio, pur essendo ancora consapevole e memore della delusione inflitta ai tifosi e alle casse della società con il mancato accesso alla fase a eliminazione diretta della Champions League, gli uomini di Allegri stanno cercando di continuare a seguire una striscia positiva di risultati catalizzata circa un mese fa.

Dopo la sosta, i bianconeri sembravano aver ritrovato la retta via, con quella doppia imposizione su Bologna e Maccabi Tel-Avib che sarebbe stata cancellata poi dagli scacchi contro il Milan e la compagine israeliana al ritorno.

Da quel momento, però, Vlahovic e colleghi sembrano aver capito di aver toccato uno dei punti più bassi del recente passato, provando così a catalizzare una risalita almeno in Serie A al fine di lenire la tristezza europea e provare ad ovviare ai tanti passi falsi compiuti anche in campionato fino a qualche tempo prima.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per portare in bianconero Badiashile

Se si esclude il Napoli, poi, si osservi come tutte le big della nostra competizione hanno palesato plurime difficoltà e altrettante battute di arresto. Questo permette attualmente alla Juventus di sperare ancora in un qualcosa di importante, da non ridursi unicamente alla volontà di andare fino alla fine del cadetto ma non poco nobile iter in Europa League.

Frattanto, come più volte osservato, Cherubini e colleghi non sono di certo distratti dalle questioni di campo. Seppur preoccupati e delusi da quanto fin qui accaduto, i dirigenti sanno bene di dover pensare anche al futuro più e meno prossimo, alla luce di un calciomercato invernale che quest’anno, più degli altri, potrebbe assumere un valore riparatorio di importanza tutt’altro che trascurabile.

Su tale fronte, però, non sfugga quanto raccolto da Fichajes.net, destinato a depennare dalla lista juventina un nobile nome, finito nel mirino anche dei piemontesi da non poco tempo. Il riferimento è al difensore centrale francese del Monaco, Benoit Badiashile. Il ventunenne ha palesato in Ligue 1 grandissimi margini di crescita, suscitando nobilissime attenzioni.

Tra le varie, le penne spagnole alludono proprio a quella del gemello cromatico juventino, il Newcastle. Il neonato club saudita, in grado di cambiare totalmente visione e spessore della società, ha infatti messo nel mirino il su citato e sarebbe disposto ad accontentare la richiesta francese con un’offerta di circa 40 milioni di euro.