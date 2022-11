Calciomercato, poker di rifiuti: firma biennale con la Juventus

Calciomercato Juventus, proseguono i contatti per il rinnovo di contratto del fedelissimo. Ecco i dettagli.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Hellas Verona-Juventus, un match importantissimo per la compagine di Allegri, alla ricerca della quinto vittoria consecutiva in campionato. I bianconeri hanno la grande chance di issarsi momentaneamente al terzo posto in solitaria, in una gara che comunque si preannuncia molto combattuta.

Ad aver contribuito alla risalita della Juve è stata anche la vecchia guardia, alla quale il tecnico livornese ha unito un mix di giovani che si stanno rivelando assolutamente indispensabili. E quindi, oltre ai vari Fagioli, Miretti ed Iling, un ruolo indiscutibile è stato assunto anche da Danilo, che non a caso Allegri ha premiato affidandogli il ruolo di vicecapitano. Un’investitura che di certo non è passata inosservata, e che testimonia in maniera piuttosto inequivocabile la centralità del difensore brasiliano nel progetto tecnico della Juve. Vero e proprio punto di riferimento fuori e dentro dal rettangolo verde, Danilo è pronto a legarsi a vita alla “Vecchia Signora”, alla quale è già legato da un contratto in scadenza nel 2024.

Come riferito da Tuttosport, dopo aver rispedito al mittente le offerte di Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Bayern Monaco, l’ex difensore del Manchester City è pronto di allungare per altri due anni il suo contratto con la Juve. Trapela assoluto ottimismo in merito ad una possibile fumata bianca, che stando così le cose non dovrebbe tardare ad arrivare.