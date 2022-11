Calciomercato Juventus, addio già ‘scritto’: colpaccio Milan

Calciomercato Juventus, colpaccio Milan e addio già scritto: le condizioni per il sì definitivo e l’approdo in rossonero.

Se i bianconeri sembrano aver superato il periodo più difficile di questa prima parentesi di campionato, il momento in casa rossonera, pur non essendo negativo, lascia trasparire una serie di difficoltà attualmente visibili anche in classifica.

Dopo un buon inizio, in grado di sfruttare le tante asperità vissute da Allegri e Inzaghi, gli uomini di Pioli hanno perso diverse occasioni per allungare rispetto al terzo posto, maturando di fatto un importante distacco rispetto alla squadra più in forma del campionato.

Il Napoli di Spalletti dista infatti otto punti ed è ad oggi una delle compagini più temibili e belle da vedere, come si suol dire. Essendo ancora in una fase non avanzata, non manca di certo il tempo per recuperare, per qualsiasi club. Lo abbiamo detto più volte per la Juventus ma è un discorso che vale certamente anche per lo stesso Milan e quante abbiano fin qui perso diversi punti sulla strada, disilludendo magari le elevate aspettative inizialmente generate.

Calciomercato Juventus, “soffiata” Milan: prendono Depay

Per quanto riguarda la Juventus, non si può nascondere che i bianconeri hanno stasera un’importante possibilità di allungare in campionato, sfruttando il passo falso della Roma e dello stesso Milan e provando così ad avvicinarsi ad un Napoli che, ad oggi, non sembra avere un avversario che non sia sé stesso e quella tendenza all’auto-sabotaggio più volte palesata negli ultimi anni.

Come scritto più volte, però, più che degli altri, il calciomercato invernale di questa stagione potrebbe assumere una valenza importantissima, alla luce di un’impostazione della stagione a dir poco singolare. Non sfugga, dunque, quanto raccolto dal Daily Express circa un colpo che potrebbe spostare di non poco gli equilibri. Le penne inglesi parlano infatti di un lenito interesse della Juventus per Memphis Depay.

L’ex Lione avrebbe già chiesto la cessione al club blaugrana e sulle sue tracce si sarebbe mosso il Milan per il mese di gennaio. Condicio sine qua non, però, la capacità del club di Via Aldo Rossi di garantire un elevato stipendio all’olandese.