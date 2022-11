Calciomercato Juventus, trattamento alla Khedira: Allegri lo ha fatto di nuovo

Calciomercato Juventus, ad Allegri il merito di valorizzazione. Cosa sta succedendo nelle gerarchie in mediana.

Come già successo in passato, per certi giocatori, Allegri vanta sicuramente un riconoscimento. Infatti il mister è in grado di rivitalizzare, secondo le caratteristiche di questi giocatori, le loro qualità.

E in un certo senso, ciò che sta accadendo con Rabiot ha certamente qualcosa in similitudine con quello che successe, ai tempi, con Khedira. Giocatori diversi ma, entrambi, resi essenziali proprio dal mister Allegri.

Calciomercato Juventus, Rabiot alla Khedira | Il talismano di Allegri

La rivalutazione di Rabiot è avvenuta in step. Proprio ad inizio stagione il giocatore era ad un passo dall’addio, troppe prestazioni al di sotto della aspettative avevano fatto pensare alla società una cessione, visto anche il corposo ingaggio. Ma da lì in avanti Rabiot ha dimostrato tutte le sue qualità. E mister Allegri non ha smesso un solo giorno di supportarlo, dandogli la possibilità di esprimersi nel massimo della libertà in base, appunto, alle sue caratteristiche.

Adesso il francese non solo è indispensabile nelle gerarchie del mister e quindi della Juventus ma anche della nazionale, laddove già il ct Deschampes l’aveva già considerato tempo addietro. La speranza di tifosi e allenatore dunque rimane il rinnovo. Come sappiamo, proprio il centrocampista andrà in scadenza alla fine dell’anno e la società è chiara sulle intenzioni: rinnovarlo subito.