Calciomercato Juventus, rilancio Arsenal: doppietta in mediana, Allegri KO

Calciomercato Juventus, assalto frontale già a gennaio. Due colpi da urlo nella lista desideri: ecco cosa può succedere.

L’Arsenal sembra intenzionata a fare sul serio e come comunicano da ’90min’, avrebbe già messo nella lista desideri ben due profili. Si tratterebbe di Danilo e Tielemans.

L’Arsenal ha messo come priorità l’assalto a due profili, si tratterebbe del belga Tielemans, già seguito ampiamente dai bianconeri e da Danilo del Palmeiras. Due profili in mediana per un upgrade necessario che potrebbero, quindi, stravolgere le gerarchie di mercato.

Calciomercato Juventus, Gunners su due centrocampisti | C’è anche l’obiettivo dei bianconeri

Il belga è un giocatore che già da tempo sta facendo la differenza. In scadenza con Foxes, il centrocampista è stato per diverso tempo un obiettivo dei bianconeri che a questo punto potrebbero essere scavalcati dalla gerarchie dei londinesi. Un profilo, davvero, ideale se pensato appunto in una squadra funzionale per le sue caratteristiche come l’Arsenal.

Staremo dunque a vedere chi avrà la meglio, ma come detto poc’anzi, i Gunners avrebbero già inserito gli obiettivi nel mercato invernale, e proprio Tielemans è il principale desiderio dei londinesi insieme a Danilo del Palmeiras. Due profili già pronti per l’Arsenal che quest’anno sogna in grande e proverà a tutti i costi a vincere la Premier League dopo diversi anni.