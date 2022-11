Calciomercato, Chelsea pigliatutto: la Juventus deve dirgli addio

Calciomercato Juventus, Chelsea pronto alla rivoluzione. Adesso il club blues vuole un giocatore che piaceva ai bianconeri.

Chelsea sempre sul pezzo. Come scrivono da ‘Fichajes’, i blues sono in corsa per tesserare José María Giménez. Giocatore che, tra l’altro, in passato è stato sotto osservazione della Juventus.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il difensore centrale uruguaiano è uno dei giocatori che l’Atletico Madrid ha bisogno di vendere a causa della difficile situazione finanziaria del club spagnolo.

Simeone vende Giménez | Assalto blues

Come detto poc’anzi e comunicato direttamente dall’indiscrezione spagnola di ‘Fichajes’, il difensore centrale uruguaiano è uno dei giocatori che l’Atletico Madrid ha bisogno di vendere a causa della difficile situazione economica del club, che sta peggiorando a causa dell’eliminazione in Champions League e anche della mancata qualificazione in Europa League confermata nelle ultime settimane. Diversi nomi importanti hanno già pensato di andarsene, tra i profili in questione, potrebbero lasciare il gruppo giocatori fondamentali come: Yannick Ferreira Carrasco, Thomas Lemar, Matheus Cunha e Joao Félix.

Una vera e propria rivoluzione in uscita che potrebbe includere anche il profilo di Gimenez che piace molto al nuovo tecnico dei blues, Graham Potter. José María Giménez sarebbe anche disposto a cambiare squadra e lo farebbe anche vista l’attuale situazione dei colchoneros – ormai – fuori dalle competizione europee. Il suo contratto con l’Atletico Madrid scade nell’estate del 2025 e si dice che il club lo farebbe uscire per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.