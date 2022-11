Calciomercato Juventus, contatti ufficiali per Kanté: cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, allertati gli intermediari: il futuro del centrocampista francese del Chelsea potrebbe essere anche in Italia.

Dopo il fischio finale della partita di domenica sera con la Lazio allo Stadium terminerà ufficialmente il 2022 della Juventus. Quello coi biancocelesti allenati dall’ex Maurizio Sarri è l’ultimo impegno dell’anno solare per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ancora novanta minuti e poi si entrerà in clima Mondiale. La priorità del tecnico livornese è quella di dare continuità alla striscia di vittorie che inizia a diventare importante: contro il Verona è arrivato il quinto successo consecutivo in campionato dopo Torino, Empoli, Lecce e Inter.

Battere la Lazio e recuperare ulteriori punti sulle dirette concorrenti – al momento la Juventus è a -2 dal Milan, che sembrava lontanissimo dopo la sconfitta nello scontro diretto – sono gli obiettivi che si sono prefissati alla Continassa. Chiudere con un sorriso un anno che invece ha portato purtroppo in dote tante amarezze e nessun titolo.

Calciomercato Juventus, un trittico di squadre italiane sul giocatore transalpino

Da lunedì, intanto, il mercato inizierà a diventare protagonista e lo sarà per i prossimi due mesi. La Juventus dovrà muoversi su diversi fronti. Dai giocatori in scadenza di contratto a quelli che invece dovranno essere ceduti, passando per i possibili nuovi arrivi. Sul taccuino del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini c’è pure N’Golo Kanté, uno dei centrocampisti più determinanti d’Europa. Attualmente il giocatore transalpino di proprietà del Chelsea è infortunato e non potrà aiutare la selezione di Didier Deschamps a difendere il titolo nell’imminente rassegna iridata in Medio Oriente.

Impazzano, tuttavia, le ipotesi sul suo futuro, essendo in scadenza di contratto. Secondo il portale tribalfootball.com, Kanté è un obiettivo dichiarato del PSG e sono convinti che il diesse Luis Campos farà di tutto per portarlo “a casa”, a Parigi. Dall’Italia invece tre club avrebbero contattato gli intermediari e sarebbero Inter, Roma e Juventus.