I tifosi aspettano con ansia l’arrivo del 2023 per capire quali saranno le prossime mosse di calciomercato della Juventus.

Il mese di gennaio è ormai alle porte e la società, se ci sarà l’opportunità, sicuramente non lesinerà gli sforzi per far sì che la squadra di Allegri possa diventare sempre più forti. Tanto più che in alcune zone del campo bisogna guardare al futuro, specie sulle corsie esterne di difesa. Ecco perché non è da escludere qualche innesto volto anche agli anni che verranno.

Questo 2022 si chiuderà con l’ultima sfida contro la Lazio, partita nella quale la Juventus proverà a dare tutto, cercando quei punti che la avvicinerebbero sempre più alle prime quattro posizioni. Quelle che mandano in Champions League e che garantiscono degli importanti introiti economici. Nel frattempo la società deciderà quale mosse effettuare in chiave mercato. Perchè ci sono senza ombra di dubbio delle priorità per il futuro.

Juventus, per Bensebaini cresce la concorrenza

La Juventus ha la necessità di trovare dei nuovi laterali in difesa, considerando che Alex Sandro e Cuadrado si avvicinano alla fine del loro contratto. Specie per quanto riguarda il binario mancino sono stati già tanti i nomi accostati ai bianconeri. La dirigenza continuerà a tenere d’occhio con particolare attenzione la lista dei possibili parametro zero. Perchè c’è un nome che intriga parecchio come quello di Bensebaini, laterale algerino in forza al Borussia Moenchengladbach. E’ in scadenza di contratto ma a gennaio non potrà essere nel mirino della Juve poichè extracomunitario. Si potrebbe fare un tentativo per la prossima stagione, ma la “Bild” spiega come in Bundesliga c’è il Borussia Dortmund pronto a fare follie pur di avere il giocatore in rosa. Una concorrente senz’altro molto complicata da superare sia per la Juve che per l’Inter, altro club interessato a lui.