Calciomercato Juventus, bomba 💣 Firmino: rinnovo saltato, destinazione choc 🤯

Calciomercato Juventus, bomba Firmino: dopo la delusione della mancata convocazione al Mondiale salta anche il rinnovo. Ecco la destinazione

La delusione per Firmino è stata tanta. L’attaccante del Liverpool infatti non è stato chiamato da Tite per il Mondiale. Avrebbe potuto, magari, chissà, iniziare a sentire l’aria di Torino visto che la Continassa dalla prossima settimana e per qualche giorno sarà proprio il quartier generale della nazionale brasiliana. Invece no, non sarà così. E all’orizzonte, a quanto pare, ci potrebbe essere anche un’altra delusione per l’attaccante 31enne che con la squadra di Klopp in questa stagione non sta trovando quello spazio che desiderava.

Sì, proprio così, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da elnacional.cat proprio in queste ore: i Reds non avrebbero nessuna intenzione di prolungare il contratto con il giocatore che scade il prossimo 30 giugno. Vero anche che Firmino non avrà nessun problema a trovare una squadra pronto ad accoglierlo – i numeri, nonostante tutto, hanno sempre parlato per lui – ma la sensazione è che il centravanti avrebbe voluto continuare alla corte del tecnico tedesco. Le sue idee stridono però con quelle della società inglese.

Calciomercato Juventus, Firmino verso l’Atletico Madrid

E dove potrebbe andare Firmino? Non c’è dubbio che se il giocatore dovesse decidere di andare via subito allora alla Juventus per la questione extracomunitari non potrebbe arrivare. Discorso diverso invece rimanesse in Inghilterra fino alla prossima estate. Vedremo. Fatto sta che il portale spagnolo sottolinea come ci sia l’Atletico Madrid sulle tracce dell’attaccante. Una situazione che intriga Simeone che lo vorrebbe nella sua rosa sin da subito, per cercare di ribaltare una situazione di classifica preoccupante. Magari prendendo Firmino, i Colchoneros potrebbero pure liberare Morata – che non sembra mai essere uscito dalla testa di Allegri – ma questo poi è un altro discorso che si affronterà nel caso dovesse succedere questo. In ogni caso, dalle parti di Madrid, vogliono Firmino.