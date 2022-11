Calciomercato Juventus, colpaccio Milinkovic: blitz a Torino

Calciomercato Juventus, il filo diretto con Milinkovic Savic può aprire scenari clamorosi: il blitz a Torino cambia tutto.

Dopo il difficile successo ottenuto sul campo dell’Hellas Verona, per la Juventus è già tempo di pensare alla super sfida di domenica sera contro la Lazio. Confronto importantissimo per gli uomini di Allegri, che vogliono scalzare proprio i biancocelesti e trovare la sesta vittoria consecutiva in campionato.

Un match non banale per i bianconeri, che sfidano una Lazio galvanizzata dagli ultimi due successi consecutivi ottenuti contro Roma e Monza. Il ritorno di Maurizio Sarri allo Stadium apre inevitabilmente scenari interessanti. Tuttavia, i riflettori saranno puntati inevitabilmente anche su Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, cuore pulsante dello scacchiere tattico dei capitolini, è oggetto del desiderio anche della Juventus, che si è messa sulle sue tracce già da diversi anni. Legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024, il futuro del “Sergente” è ancora tutto da scrivere, e non sono esclusi clamorosi colpi di scena che potrebbero cambiare nuovamente le carte in tavola.

Calciomercato, Juventus-Milinkovic: Kezman a Torino, le ultime

Da qualche ora l’agente del centrocampista della Lazio è in Italia. Scenario da non sottovalutare, anche perché Kezman è ora diretto a Torino, stando a quanto riferito da da gazzetta.it. Ecco quanto evidenziato da Carlo Laudisa: “Il procuratore di Vanja e Sergej Milinkovic Savic è approdato in Italia, ha fatto un giro a Roma ed è diretto a Torino. Sulla sponda granata, l’appuntamento per il rinnovo è pressoché scontato. Il centrocampista è invece in scadenza nel giugno 2024, e sinora del rinnovo con la Lazio non si parla. Si parla insistentemente dei contatti con la Juventus: questo è il passaggio significativo di questo blitz dell’agente serbo.

Sarà l’occasione per un incontro con i dirigenti bianconeri proprio per Juve-Lazio? Difficile, anche se i bene informati sostengono che il filo sia ormai diretto tra la Juve e il centrocampista che Lotito valuta 100 milioni. Senza quel rinnovo il prezzo scende, ma la Juve punta proprio su quello per chiudere una partita difficilissima. A gennaio è impossibile, ma per l’estate è tutto aperto.”