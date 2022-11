Calciomercato Juventus, 5 milioni a stagione per Milinkovic: il tentativo è disperato

Calciomercato Juventus, sul fronte Milinkovic-Savic potrebbe muoversi subito qualcosa. L’ultimo dettaglio è incredibile.

La Lazio è intenzionata a consolidare Sergej Milinkovic-Savic. Stando infatti all’ultima indiscrezione arrivata direttamente da ‘Il Messaggero’, la squadra romana avrebbe già avanzato un importante offerta nei confronti del centrocampista serbo.

Stando infatti all’indiscrezione, il tentativo della Lazio per il centrocampista serbo avrebbe del clamoroso. Lotito, infatti, metterebbe sul piatto un’offerta monstre di ben 5 milioni a stagione pur di consolidarlo, ancora, in azzurro.

Il tentativo “disperato” di Lotito | 5 milioni per il rinnovo

Il suo contratto andrà, come sappiamo, in scadenza nel 2024 ma la Lazio vuole evitare assalti frontali da parte dei club di Serie A ma soprattutto esteri che come sappiamo sono molto liberi economicamente. Pertanto se il giocatore dovesse accettare questa proposta diventerebbe il più pagato della rosa insieme al capitano Ciro Immobile.

Un tentativo “disperato” per salvaguardare il proprio tesoretto. Lotito crede in molto in Savic che è oggettivamente uno dei profili di maggior risalto in Serie A. Giocatore mozzafiato che piace soprattutto ai bianconeri che lo seguono, infatti, ormai da diverso tempo. Certamente se Savic dovesse accettare l’offerta di Lotito si tratterebbe di un ennesima vittoria del presidente che già per tutti questi anni è riuscito con successo a non cederlo alle tante tentazioni estere. Staremo a vedere cosa succederà, con la Juventus che rimane, comunque, alla finestra.