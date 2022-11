Calciomercato Juventus, regalo di Natale: “Dialogo aperto con il Real”

Calciomercato Juventus, potrebbe essere lui il primo acquisto della società bianconera nella sessione invernale di calciomercato.

La serie positiva della Juventus è proseguita anche nel turno infrasettimanale. I bianconeri non hanno deluso le aspettative, prendendosi i tre punti anche nella trasferta di Verona. Contro un avversario in crisi di risultati ed a cui servivano i tre punti come l’aria, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno recitato il copione che predilige il loro tecnico, avendo la meglio 1-0 e tenendo ancora una volta la porta inviolata. E se è vero che vincere aiuta a vincere, la Juve sembra crescere partita dopo partita. È più aggressiva, più affamata, più vogliosa di riscatto ma soprattutto più solida a livello difensivo.

Che il cambio di modulo possa rappresentare la svolta? Intanto domenica c’è una gara-verità con la Lazio di Maurizio Sarri. Un altro esame tosto come quello di sette giorni fa con l’Inter in cui i bianconeri devono fare attenzione a non dilapidare tutto ciò che hanno costruito in queste ultime settimane.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Il Real Madrid sta facendo di tutto per cedere Odriozola”

Concludere il 2022 con una vittoria sarebbe l’ideale. Le dirette concorrenti stanno avvertendo la pressione della Juventus e bisognerà sfruttare l’inerzia a proprio vantaggio. Nel frattempo l’argomento mercato diventa sempre più attuale, soprattutto tra i tifosi. Gennaio, infatti, è vicino e già si discute su chi saranno i prossimi colpi della società. Intanto arrivano conferme per Alvaro Odriozola, obiettivo per la fascia destra. L’esterno spagnolo non trova spazio al Real Madrid con Carlo Ancelotti e il club campione d’Europa in carica sta facendo di tutto per trovargli una destinazione. Conosce bene l’Italia essendo stato in prestito a Firenze la scorsa stagione. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, “Odriozola è un nome sul quale c’è un dialogo aperto con il Real Madrid perché praticamente ce lo regala”.