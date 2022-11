Tegola Juventus, problema agli adduttori: a rischio per la Lazio

Il giocatore ha riscontrato un problema agli adduttori ed è a rischio per la prossima sfida di campionato. Tutti i dettagli.

Il giocatore bianconero a rischio per la sfida contro la Lazio dell’ex Sarri. Secondo la ricostruzione di ‘Sky Sport’, il centrocampista bianconero potrebbe saltare la trasferta romana.

Secondo infatti l’indiscrezione, Locatelli ha riportato un affaticamento agli adduttori dopo la partita dei bianconeri contro l’Hellas Verona. Le sue condizioni verranno monitorato di giorno in giorno.

Juventus-Lazio, Locatelli a rischio per la sfida contro l’ex Sarri

Il calciatore bianconero rischia quindi di saltare la sfida contro la Lazio in casa. Una sfida che in un certo senso potrebbe risultare fondamentale per il campionato. Con la possibilità di allungare sulle avversarie e avvicinarsi alla vetta.

Certamente la squadra di Allegri andrà ad affrontare una squadra agguerrita che proverà in tutti i modi a vincere visto anche l’ottimo campionato disputato fino ad ora. Purtroppo Locatelli potrebbe non far parte della spedizione ma in questo caso la parola ultima sarà di Allegri.