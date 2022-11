Tifosi ‘traditi‘, la Juventus gli regala un’altra chance: ritorno a ritmo di tango

Tifosi traditi e la Juventus sarebbe pronta a regalargli un’altra opportunità. Possibile il ritorno a gennaio in Italia. Si balla il tango

La colonia argentina della Juventus potrebbe avere un altro tassello già dalla prossima finestra di mercato, almeno stando a quelle che sono le ipotesi che fa calciomercato.it che apre una possibile pista per la Vecchia Signora. Il portale specializzato nelle trattative fa il quadro di una situazione che sembra decisamente degenerata per diversi motivi: il primo, quello fondamentale, è la posizione di classifica del Siviglia nella Liga. Al momento la squadra di Sampaoli che ha preso il posto del cacciato Lopetegui, lotta per la salvezza e non sembra riuscire in nessun modo a dare una scossa alla propria stagione. Il tecnico sembra voler mettere in atto una vera e propria rivoluzione a gennaio mandando via quegli elementi che non rientrano nei suoi piani.

E tra questi elementi ci sarebbe anche il Papu Gomez. Anzi, c’è il Papu Gomez. Che nell’ultime gara di campionato è stato mandato in tribuna. Non l’ha presa bene l’ex Atalanta che ha anche tradito i tifosi facendoli infuriare e violando un regolamento interno del Siviglia.

Tifosi traditi, occasione Papu Gomez

A quanto pare, chi viene mandato in tribuna, deve rimanere a vedere la partita per poi alla fine della stessa scendere negli spogliatoi. Nella sfida interna persa contro la Real Sociedad però, l’argentino avrebbe lasciato lo stadio dopo un’ora di partita. Una situazione che quindi potrebbe esplodere del tutto nelle prossime settimane e che potrebbe anche portare così ad un addio anticipato.

L’occasione di mercato insomma c’è. Quello di Gomez potrebbe essere un innesto importante anche se ormai l’età avanza anche per lui. Ma senza grosse spese e con i molti impegni da affrontare, allora un elemento della sua esperienza e della sua qualità potrebbe tornare utile. Vedremo.