Calciomercato, l’ex Roma tradisce anche la Juventus: doppio acquisto lampo

Calciomercato, c’è un’altra squadra intenzionata a fare sul serio per quelli che sono due possibili obiettivi bianconeri.

Poco più di ventiquattr’ore al big match con la Lazio, un’altra sfida-verità dopo lo scontro diretto (vinto) di domenica scorsa con l’Inter. Quello coi lanciatissimi biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri è indubbiamente un altro test importantissimo per i bianconeri, chiamati a dare continuità alle cinque vittorie di fila in campionato. La Signora, ancora imbattuta all’Allianz Stadium, accoglie una squadra in salute, che vanta la seconda miglior difesa del torneo. Che ha superato la delusione dell’eliminazione dall’Europa League aggiudicandosi il derby capitolino con la Roma e battendo di misura il Monza nel turno infrasettimanale.

Nel frattempo, il Napoli continua a correre: adesso sono tredici i punti di vantaggio dei partenopei sulla squadra di Massimiliano Allegri. Una distanza abissale. Parlare di scudetto, ora come ora, appare inappropriato ma con ogni probabilità a gennaio molte cose cambieranno. La Juventus dovrebbe recuperare tutti gli infortunati ed è pronta a dire la sua, cercando quantomeno di restare in zona Champions League.

Calciomercato, il Siviglia ci prova per N’Dicka e Depay

Resta da capire pure che tipo di campagna acquisti sarà quella che stanno pianificando ormai da settimane i dirigenti bianconeri. Si continuano, intanto, a fare i nomi di numerosi giocatori in scadenza, accostati da mesi alla Juventus. Tra questi ci sono quelli di Evan N’Dicka, roccioso difensore dell’Eintracht Francoforte, e Memphis Depay, centravanti in uscita dal Barcellona vicino a vestire la maglia della Signora già la scorsa estate. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come, a proposito di questi due profili, abbia mostrato un certo interesse pure la Roma di José Mourinho. Si è trattato solo di sondaggi esplorativi ma, secondo il quotidiano catalano El Nacional, ci sarebbe un’altra squadra che sta facendo sul serio per N’Dicka e Depay e questa è il Siviglia dell’ex diesse romanista Monchi.