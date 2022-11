Calciomercato Juventus, colpo a sinistra: braccio di ferro con l’Inter

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi anche in questa fase della stagione.

Il 2022 calcistico è ormai agli sgoccioli, almeno per quanto riguarda il calcio italiano. Ultimo match in arrivo per la Juventus, che dovrà vedersela con la Lazio. Poi arriverà la sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar, con alcuni bianconeri che rimarranno a guardare e altri invece che saranno protagonisti in questo torneo che – per la prima volta – non si gioca in estate.

Questa lunga sosta senz’altro servirà alla dirigenza per fare delle valutazioni e iniziare a pensare al futuro, a quelle che potrebbero essere le mosse da effettuare nel corso del 2023. A gennaio oppure nel corso della prossima estate, quando ci saranno dei nuovi innesti da effettuare.

Calciomercato Juventus, c’è anche Pedraza come alternativa a sinistra

Una delle priorità del prossimo calciomercato della Juventus sarà rappresentata dalla ricerca di un nuovo laterale mancino. Perché Alex Sandro si avvia alla scadenza naturale del suo contratto e la Juventus ha bisogno di un erede. Sono davvero tanti i nomi che sono circolati nel corso degli ultimi mesi, da Jordi Alba a Bensebaini passando per il giovane Parisi dell’Empoli. Alla lista si potrebbe aggiungere anche un altro nome. La Gazzetta dello Sport infatti spiega come tra i possibili obiettivi della Juve per la fascia sinistra ci sia anche Alfonso Pedraza, giocatore del Villarreal. Ha 26 anni, ormai maturo per grandi palconoscenici e potrebbe essere una soluzione ideale anche a livello di costi. Attenzione però alla concorrenza, perché a quanto pare sull’esterno ci sarebbe anche l’Inter, anch’essa a caccia di rinforzi a sinistra.