Calciomercato, la Juventus pesca in Sudamerica: è lui l’erede di Cuadrado

Calciomercato, il laterale colombiano è in scadenza di contratto e difficilmente resterà a Torino anche l’anno prossimo.

La prima parte della stagione bianconera sta per finire in archivio. Il bilancio, considerando il disastro dell’eliminazione dalla Champions League, non può che essere negativo. Ma le ultime partite raccontano come la Juventus stia provando in qualche modo a cambiare rotta e “salvare” così un’annata che rischia di diventare completamente fallimentare. Ci sono in ballo ancora il campionato e l’Europa League, due obiettivi a cui Massimiliano Allegri tiene molto, che possono riscattare un autunno avaro di soddisfazioni. In realtà qualche gioia sta facendo timidamente capolino, come ad esempio il successo ai danni dell’Inter di domenica scorsa. Una vittoria che potrebbe essere un importante punto di svolta.

Dopo aver battuto i nerazzurri, la Juventus si è ripetuta anche a Verona centrando la quinta vittoria consecutiva. Tre punti che le hanno permesso di riaffacciarsi in zona Champions e portarsi a sole due lunghezze dal Milan campione d’Italia. Domani sera l’obiettivo è chiudere in bellezza questo 2022 nella sfida con la Lazio, un altro test che ci dirà se la Juve sia definitivamente guarita oppure se ci sia ancora tanto da lavorare.

Calciomercato, i bianconeri monitorano Matheuzinho del Flamengo

Il mercato di gennaio, intanto, è alle porte. Alla ripresa del campionato sarà già tempo di trattative e nel quartier generale della Continassa dovranno prendere delle decisioni. Non solo per gli eventuali acquisti ma anche per quanto concerne i rinnovi. Resta alquanto spinosa la situazione di Juan Cuadrado, che con ogni probabilità non resterà a Torino. Il laterale colombiano in questi ultimi mesi è apparso in fase calante, il lontano parente di quel giocatore che sulla fascia era inarrestabile e che risolveva le partite con le sue giocate.

La Juventus sta sondando il terreno per trovare un “erede” già adesso. Il nome che circola maggiormente è quello di Alvaro Odriozola del Real Madrid, lo scorso anno in prestito in Italia alla Fiorentina. Ma attenziona anche a Matheuzinho, esterno 22enne del Flamengo fresco di trionfo in Copa Libertadores. Come riporta RMC Sport, i bianconeri sono tra quelli che in Europa lo stanno monitorando dopo la strepitosa cavalcata dei rossoneri nella massima competizione sudamericana.