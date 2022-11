Juventus-Lazio, tegola per Sarri: out un “big”

Juventus-Lazio, un big assente per il super match di campionato. Adesso il mister dovrà fare a meno della presenza del leader offensivo.

Juventus-Lazio assenza importante per la squadra romana. Secondo ‘Il Messaggero’, il leader offensivo nonché capitano della Lazio, Ciro Immobile, sarà assente per la sfida cruciale contro i bianconeri.

Ciro Immobile sarà di nuovo disponibile soltanto dal 2023, visto che post match ci saranno i mondiali e le prossime sfide di campionato ripartiranno proprio dopo la competizione internazionale.

Assenza pesante per Sarri, fuori Immobile contro la Juventus

Ciro Immobile non sarà tra gli undici titolari che verranno schierati dall’ex Sarri nella sfida cruciale per la classifica contro la Juventus. Come sappiamo, proprio domani sera all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà la sfida che cambierà le sorti della gara. Juventus e Lazio si affronteranno in una sfida da cardiopalma e in palio oltre ai tre punti ci saranno i piani alti della classifica.

Come scrivono da ‘Il Messaggero’, tra la schiera di Sarri non ci sarà il capitano Ciro Immobile. Purtroppo il bicipite femorale sinistro è ancora in via di guarigione e pertanto non si rischierà la sua presenza, nonostante l’importanza della sfida in questione. Tutto pronto, quindi, per il match che sancirà una volta per tutte quale squadra si consoliderà per inseguire la capolista Napoli, per il momento, inarrestabile. Certamente il match di domani sera (ore 20.45) sarà una chiusura importante per la classifica, se i bianconeri riuscissero ad allungare ottenendo i tre punti, rappresenterebbero una degna chiusura prima del Mondiale ma come sappiamo, sarà una sfida tutt’altro che facile.