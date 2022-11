Calciomercato Juventus, colpo di scena Luis Enrique: la data del ribaltone

Calciomercato Juventus, spunta la data del ribaltone Luis Enrique: mega intreccio tra Serie A, Liga e Premier League.

La Vecchia Signora è questa sera attesa dal non poco delicato incrocio contro l’ex Maurizio Sarri, allenatore di una Lazio dimostratasi fin qui brava nel saper gettare il cuore oltre l’ostacolo e in piena lotta per un piazzamento nell’Europa che conta, appena abbandonata dalla Juventus dopo un girone tutt’altro che nobile.

Come più volte evidenziato ed emerso, le settimane a Torino fin qui sono state più complicate che semplici, soprattutto prima di quel derby della Mole, prima del quale la squadra di Allegri sembrava incapace di trovare una quadra, individuata poi proprio dopo l’imposizione su Juric, divenuta catalizzatrice di un felice percorso di vittorie.

Calciomercato Juventus, bivio Luis Enrique: ecco quando si decide

Quest’ultimo sembra finalmente aver posto fine anche ai tanti dubbi su Allegri, sul quale gravava anche l’ombra di un possibile allontanamento durante la sosta, a causa di un impatto non proprio felicissimo e una serie di difficoltà alle quale il livornese non sembrava in grado di ovviare. Ciò si era riflesso anche nel susseguirsi di tanti papabili nomi per assumerne l’eredità.

Tra i vari, tra cui anche Thomas Tuchel o Simeone, c’era stato anche quello di Luis Enrique, atteso dal Mondiale in Qatar con la sua Spagna. Come evidenzia Todofichajes.net, intanto, l’ex allenatore di Roma e Barcellona sembra tutt’altro che destinato all’approdo in quel di Torino. Il suo futuro sarà stabilito dopo i Mondiali, quando lascerà la Nazionale per immergersi nuovamente in un’esperienza di club.

Sulle sue tracce, in modo particolarmente veemente, si trova l’Atletico Madrid e un Manchester United tutt’altro che soddisfatto del modus operandi di Ten Hag.