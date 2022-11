La Juve non aspettava altro: assist bomba, escluso ufficialmente

Calciomercato Juventus, la decisione ufficiale del tecnico non può passare inosservata. Escluso dai convocati.

L’incrocio con la Lazio è di fondamentale importanza per la Juventus di Max Allegri. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di quella continuità di rendimento grazie alla quale in un modo o nell’altro nell’ultimo scorcio di stagione Milik e compagni sono riusciti a recuperare terreno in campionato. Il confronto con i biancocelesti, sotto questo punto di vista, potrebbe fungere da autentico spartiacque.

Tuttavia, è chiaro come anche la questione legata al mercato possa diventare di dominio pubblico a stretto giro di posta. La sosta per gli impegni delle Nazionali, infatti, rappresenterà per gli addetti ai lavori un ottimo banco di prova per cominciare ad imbastire quelle trattative che potrebbero perfezionarsi nel corso delle prossime settimane. In casa Juve il rebus sulle corsie esterne, dunque, potrebbe già essere affrontato in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Juventus, la decisione di Mou su Karsdorp apre nuovi scenari

Tra i nomi accostati alla “Vecchia Signora” nell’ultimo periodo ce n’è uno che con il passare dei giorni sta diventando sempre più d’attualità. Si tratta di Rick Karsdorp, che in occasione della sfida con il Torino non è stato neanche convocato da José Mourinho. Il terzino olandese non fa parte della distinta della squadra. Una presa di posizione importante quella del tecnico portoghese, maturata dopo l’uscita del tecnico lusitano negli istanti successivi alla fine del match con il Sassuolo.

Sebbene lo Special One non abbia mai apertamente esplicitato il nome di Karsdorp, lamentandone la scarsa professionalità, tutti gli indizi hanno immediatamente portato all’ex laterale del Feyenoord, che non è stato convocato per la sfida con il Toro. Rottura definitiva tra la Roma e Karsdorp? Ai posteri l’ardua sentenza, con la Juve che osserva da una posizione molto privilegiata.