Sospiro di sollievo Juventus: UFFICIALE, doppio recupero in extremis

I convocati di Max Allegri in vista della sfida contro la Lazio di questa sera. Assente Vlahovic, il tecnico livornese può però esultare.

Dopo il sofferto successo ottenuto sul campo dell’Hellas Verona, valso il quinto successo consecutivo in campionato, la Juventus non ha alcuna intenzione di fermare la propria corsa. I bianconeri se la vedranno questa sera con una Lazio motivata a fare bottino pieno, per provare a tenere il passo di un Napoli in versione deluxe.

Come confermato da Allegri nel corso della conferenza stampa di vigilia, non sarà della partita Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha smaltito a pieno il problema pubblico che continua a tormentarlo, e non è stato convocato a differenza di Federico Chiesa. La vera novità, però, riguarda Locatelli e Cuadrado. Allegri aveva ribadito come fosse necessaria la rifinitura di questa mattina per sciogliere le ultime riserve. Sia il colombiano che il centrocampista sono stati regolarmente inseriti tra i convocati. Evidentemente il provino mattutino ha sortito esiti positivi. Ecco la lista completa dei calciatori disponibili contro la Lazio di Sarri:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé