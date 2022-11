Juventus-Lazio streaming | Dove vedere il match in diretta tv e sul web

Juventus-Lazio streaming e dove vederla in diretta tv. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.

Dopo cinque vittorie consecutive la formazione allenata da Allegri non ha voglia di fermare la sua marcia verso le primissime posizioni della graduatoria. Uno scontro diretto da seguire con grande attenzione prima della lunga pausa per i mondiali. Si affronta la Lazio dell’ex Maurizio Sarri con fischio d’inizio fissato per le 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Sfida che dovrà essere affrontata con il massimo della concentrazione.

Per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 29,99 euro (39,99 per la versione Plus). Non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Da questa stagione tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo dovrà essere sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN

Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Allegri in conferenza stampa ha annunciato il forfait di Vlahovic. Miretti potrebbe essere utilizzato come suggeritore di Milik, unica punta. Ma occhio alle condizioni di Locatelli e Cuadrado, il loro utilizzo verrà deciso solo in extremis. Nella Lazio c’è Milinkovic-Savic ma non Immobile.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.

Juventus-Lazio streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.