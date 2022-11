Juventus, Di Maria ‘social’ e nuove polemiche: “Via dopo i Mondiali”

Juventus, Di Maria “social” e riscattano immediatamente le polemiche. I tifosi bianconeri non le mandano a dire al Fideo. Ecco cos’è successo

Allora, andiamo con ordine e riportiamo quello che è il bilancio, fino al momento, dell’avventura di Angel Di Maria con la Juventus: tra infortuni e squalifiche il giocatore argentino arrivato a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Psg ha collezionato solamente sette partite di campionato delle quali tre da titolare. In Champions League altre tre gare – sulle sei totali – con tre assist nella partita contro il Maccabi Haifa e nient’altro. Insomma, azzarderemmo di dire che fino al momento il bilancio è negativo. Ecco perché nel momento in cui il Fideo mette qualcosa sui social, i tifosi della Juve sono pronti ad andare a ricordare al giocatore per quale squadra giochi.

Ora, sappiamo tutti benissimo che Di Maria ha firmato per un solo anno con la società piemontese perché vuole – così come da lui ribadito – andare a chiudere la carriera al Rosario Central. E questa ultima esperienza in Europa è stata soprattutto fatta per il Mondiale. Non viene perdonato nulla quindi al giocatore, che ha piazzato una sua foto sui social con la didascalia: “Con lo stesso entusiasmo di sempre, forza Argentina”.

Juventus, tifosi scatenati contro Di Maria

Non sono mancati ovviamente i commenti dei tifosi della Juventus che, oltre a ricordargli per quale squadra giochi, gli hanno fatto sapere in maniera diretta che al ritorno dal Mondiale vorrebbero un giocatore diverso da quello visto fino ad ora. Almeno con il sorriso e non con quel broncio che lo ha accompagnato.

E poi c’è chi ha deciso che la sua esperienza a Torino sia già finita, chiedendo alla società di rescindere quel contratto con sei mesi d’anticipo rispetto a quella che è la naturale scadenza. Oggettivamente ci si aspettava qualcosa di diverso dal Fideo.