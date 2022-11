La Juventus non scherza più: doppio acquisto fulmineo

Cosa aspettarsi dal prossimo calciomercato della Juventus? I tifosi sono curiosi di capire quali saranno le prossime mosse del club.

Gennaio del resto è ormai alle porte, mancano poche settimane e fra poche ore il cammino della Juve in questo 2022 sarà terminato. E’ ormai ad un passo la lunga sosta che ci sarà per i mondiali che si giocheranno in Qatar a partire dal prossimo 20 novembre. I bianconeri sono riusciti nell’ultimo periodo a compiere una rimonta prepotente verso le posizioni che contano. Magari Allegri sarebbe voluto arrivare ad oggi con qualche punto in più in graduatoria, ma non bisogna dimenticare le difficoltà di una squadra che fino ad un mese fa era in grande affanno.

Le ultime sei vittorie consecutive invece hanno fatto risalire la china e ora si può sognare un 2023 da protagonisti. Con il ritorno in campo di campioni come Pogba e Chiesa, che hanno saltato di fatto tutto il girone d’andata, e magari anche con qualche nuovo innesto. La società rimane sempre vigile sul mercato.

Juventus: Odriozola, Karsdorp e Ndicka per rinforzare la difesa

E’ la difesa uno dei reparti che al più presto necessita di nuovi volti, sia per quanto riguarda le corsie esterne che per quanto riguarda il centro. Il portale calciomercato.it spiega come la Juventus già a gennaio potrebbe fare un doppio colpo per rinforzare il reparto arretrato. Sulle corsie esterne si cerca un colpo low cost. Dal Real Madrid potrebbe arrivare il terzino destro Odriozola, con gli spagnoli che potrebbero contribuire all’ingaggio. Ma si fa largo anche l’ipotesi Karsdorp, ormai in uscita dalla Roma. Al centro invece il nome caldo resta quello di Ndicka dell’Eintracht Francoforte. E’ in scadenza e la Juve vorrebbe anticipare la concorrenza a gennaio versando ai tedeschi circa 10 milioni di euro.