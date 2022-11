Calciomercato Juventus, futuro Bastoni e intreccio in Liga. Ecco il futuro del difensore dell’Inter.

Da diverso tempo annoverabile tra gli elementi più importanti e di prospettiva del nostro campionato, Bastoni ha fin qui fatto abbastanza bene, pur distinguendosi per una fase di inflessione a inizio anno generata dalle difficoltà della squadra tutta, oltre che da disattenzioni personali che possono capitare anche a giocatori importanti come lui.

Maturato soprattutto sotto la gestione Conte, già giovanissimo ha palesato di avere importanti margini di crescita e, soprattutto, di poter stare in un grande club, sopportando le pressioni di una piazza come Milano ed entrando nel giro della Nazionale di Mancini. Eclettico e qualitativo, il classe ’99 è finito da non poco tempo anche sulla wish list di una Juventus da sempre attenta all’ingaggio di elementi da far crescere all’ombra della Mole, al fine di garantirsi un nobile futuro in bianconero.

Calciomercato Juventus, intreccio Bastoni tra Inter, Liga e Premier League

Al corpo non esile di possibili obiettivi, dunque, continua ad appartenere anche il 95 di Simone Inzaghi, al netto della consapevolezza sabauda di dover distinguersi per un esborso importante per il suo ingaggio. Portarlo da Allegri, reduce da una fase di miglioramento e risalita in Serie A, significherebbe non solo lanciare un segnale ma anche garantire al mister livornese un giocatore più che affidabile per tanti anni.

L’età non più tenera di Bonucci e il non grandissimo impatto di Gatti, lascia intendere come si possa ricercare fra non molto un valido coadiuvante a Bremer. Nulla esclude che Bastoni possa diventarlo ma alla consapevolezza appena nominata si aggiunga anche l’aggiornamento della penna di Fichajes.net, Ekrem Konur. A sua detta, infatti, il Tottenham avrebbe messo nel mirino proprio Bastoni, oltre che a quel Pau Torres accostato diverse volte negli scorsi mesi proprio al club piemontese.