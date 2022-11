Calciomercato, ‘scontro’ Guardiola-Juventus: blitz allo stadio

Il calciomercato della Juventus sarà uno degli argomenti più dibattuti nel corso delle prossime settimane, vista la lunga pausa.

Con una rimonta davvero straordinaria la formazione di Allegri è riuscita a risalire la china in serie A. Sei vittorie consecutive, l’ultima nello scontro diretto con la Lazio, hanno consentito alla Juventus di chiudere l’anno solare al terzo posto in graduatoria. Un risultato senz’altro insperato visto come era iniziata questa stagione. La strada è tracciata, ora bisogna continuare su questa strada.

Se ne parlerà però solamente nel 2023, visto che tra una settimana in Qatar inizieranno i mondiali. Saranno ben 11 gli elementi della rosa di Allegri che saranno impegnati nel torneo. La dirigenza intanto inizierà a farsi un’idea su eventuali movimenti da fare nel mese di gennaio e quelli magari da rinviare alla prossima estate.

Juventus, City su Rovella ma i bianconeri vogliono blindarlo

La Juventus prima di guardare in casa degli altri dovrà fare di tutto per tenersi stretta i propri gioielli. Con alcuni rinnovi da chiudere al più presto, oltre che blindare i propri giovani più forti.

La #Juventus deciderà il futuro di #Rovella a fine stagione; l'intenzione è puntare su di lui e blindarlo. Intanto allo stadio per Monza-Verona c'era un osservatore del #ManCity di #Guardiola rimasto impressionato dal ragazzo⚪⚫ — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) November 15, 2022

Secondo infatti quanto ha riportato calciomercato.it infatti Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su Rovella, centrocampista di proprietà della Juve che si sta mettendo in mostra con la maglia del Monza. Tant’è che avrebbe inviato un osservatore del City per visionarlo da vicino. Il club torinese dal canto suo non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire, osserva i suoi progressi e a fine stagione dovrebbe decidere per un ritorno alla base, c’è la volontà di puntare su di lui.