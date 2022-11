Firma fino al 2027, ufficialità durante la sosta: bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, durante la sosta potrebbe essere il momento opportuno. Rinnovo e, quindi, addio alla Juve.

Durante la sosta sarà il momento del rinnovo. Cristante e la Roma destinati a continuare ancora insieme, per lungo tempo.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione de ‘Il Corriere dello Sport’, la questione Cristante si chiuderà definitivamente. Il giocatore per qualità tecniche piace alla Juventus e ad Allegri ma stando alle ultime novità, nella sosta, ci sarà il rinnovo con l’attuale club (la Roma) così da consolidare definitivamente il proprio percorso.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cristante fino al 2027 | La Roma decide nella sosta

Durante la sosta, dunque, ci sarà la parola ultima sul presente di Cristante. Il giocatore italiano è pronto a consolidare il suo rapporto con il club giallorosso ancora per lungo tempo. Durante la sosta il club ufficializzerà il prolungamento fino al 2027 così scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’.

Un ultimatum che scaccia, definitivamente, ogni voce di mercato che lo vedeva altrove, soprattutto alla Juventus, la squadra che l’ha più cercato negli ultimi anni. Cristante, certamente, rappresenta molto per il club giallorosso ed è per questo motivo che la squadra giallorossa non vuole perderlo adesso, vista anche la situazione non facile che sta attraversando la squadra di Mourinho, uscita tra i fischi dopo il pareggio contro il Torino.