Calciomercato Juventus, porta sbattuta in faccia al Liverpool: annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, il giocatore fa chiarezza sul suo futuro. Ha già detto che no al Liverpool e, dunque, si riapre tutto.

Da ‘Kicker’, si parla del futuro di Gundogan. Il centrocampista tedesco in uscita a parametro zero a fine stagione dal Manchester City sembra già avere le idee chiare su quale sarà la sua prossima destinazione, o almeno, ciò che verrà escluso.

Gundogan, centrocampista tedesco, con contratto in scadenza a giugno nell’estate 2023 sceglierà una nuova squadra, non rinnovando quindi con il suo attuale club, il Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Gundogan | No al Liverpool

Da ‘Kicker’ è infatti arrivata la sentenza. Infatti propri il portale inglese ha ripreso le parole del giocatore tedesco che ha negato un possibile trasferimento a Liverpool. Andiamo, quindi, a riportare parola per parola ciò che ha detto Gundogan.

“L’estate del 2023 sembra ancora così lontana, sono rilassato in questo momento – e non è nemmeno chiaro cosa succederà.” E poi la sentenza sui Reds: ““A Manchester mi trovo molto bene e sono contento e questo conta. Trasferimento del Liverpool? Lo escludo”. Una sentenza che potrebbe, dunque, riaprire clamorosamente la pista bianconera con la Juventus che potrebbe tornare in pole per un profilo decisamente apprezzato da mister Allegri. Staremo a vedere cosa succederà.