Calciomercato, non solo Karsdorp: turbo Juventus, Serie A ‘saccheggiata‘

Calciomercato Juventus, diverse opportunità di mercato si apriranno dopo il Mondiale: andiamo a scoprire tutte le potenziali trattative.

I Mondiali sono ormai alle porte, il freeze dei campionati potrà permettere ai club della Serie A alcuni rinforzi in vista del proseguo della stagione. Guardando alle varie opportunità, molte potrebbero arrivare direttamente dal campionato italiano.

Tra le varie ipotesi, come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe guardare in casa giallorossa e il caso Rick Karsdorp. Il giocatore è – ormai – fresco di rottura totale con José Mourinho e pronto a cambiare squadra.

Calciomercato Juventus, opportunità dalla Serie A: Karsdorp e non solo

Il giocatore della Roma potrebbe arrivare a Torino tramite un prestito ma, come detto poc’anzi, non sarebbe l’unico profilo auspicabile dalla Serie A. Cherubini, infatti, pensa anche ad Alvaro Odriozola, rientrato in Spagna al Real Madrid dopo l’esperienza alla Fiorentina che l’ha visto protagonista, lui è un altro che piace molto in casa bianconera.

Ma sul taccuino del direttore sportivo della Vecchia Signora figura anche Emil Holm dello Spezia. Giocatore che è già stato fatto seguire in diverse occasioni nelle ultime settimane. Insomma, adesso, le opportunità sarebbero ghiotte e soprattutto non si tratterebbe di operazione costose ma di opportunità sia economiche che, appunto, tecniche.