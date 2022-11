Dallo Sporting alla Juventus: così l’affare si chiude a gennaio

Dallo Sporting alla Juventus, potrebbe diventare una valida alternativa a Cuadrado, se il colombiano non dovesse rinnovare.

Cinquanta giorni. Questo il lasso di tempo che al momento ci separa dalla seconda parte del campionato. Domenica partiranno ufficialmente i Mondiali. Che, anche senza la presenza dell’Italia, monopolizzeranno inevitabilmente la scena calcistica sia internazionale che nazionale. Della Serie A se ne riparlerà con l’anno nuovo. La Juventus, infatti, è attualmente in vacanza. O almeno una buona parte della rosa, visto che sono ben undici i giocatori bianconeri impegnati con le loro rispettive nazionali in Qatar. Chi invece non prenderà parte alla rassegna iridata farà ritorno a Torino a fine novembre si rimetterà a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri.

La società, nel frattempo, si sta cominciando a muovere in vista dell’apertura della sessione invernale del calciomercato. Sarà importante avere le idee chiare per non farsi trovare impreparati. E questi giorni serviranno ai dirigenti per pianificare con più calma il futuro.

Dallo Sporting alla Juventus, per Pedro Porro servono 25 milioni di euro

Sono diverse le decisioni che il direttore sportivo Cherubini, di comune accordo con gli altri dirigenti Arrivabene e Nedved, sarà chiamato a prendere. La questione più spinosa è quella che riguarda il rinnovo di alcuni giocatori, tra cui Juan Cuadrado. Non è assolutamente scontato che l’esterno colombiano continui a vestire il bianconero. Resta uno dei pupilli di Max Allegri, ma la carta d’identità parla chiaro: Cuadrado nel 2023 spegnerà 35 candeline. Su di lui, secondo il quotidiano La Repubblica, ci sarebbero Roma e Inter, pronte a fargli un’offerta. In quel caso la Juventus dovrà avere in mano un’alternativa. E questa potrebbe essere Pedro Porro dello Sporting CP. Il nazionale spagnolo è rinato in Portogallo dopo l’esperienza fugace di qualche anno fa al Manchester City. E adesso è appetito da numerosi club d’Europa: per averlo servono almeno 25 milioni di euro.