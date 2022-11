TV PLAY| Calciomercato Juventus, Di Giovambattista: “Via a giugno o rinnova”

Ormai il calciomercato della Juventus è l’argomento del momento, visto che la serie A sta vivendo la sosta per i mondiali in Qatar.

In queste ultime settimane la formazione allenata da Massimiliano Allegri è stata bravissima a risalire la china in classifica. Grazie alle ultime sei vittorie consecutive è riuscita ad agguantare il terzo posto, che gli consente di guardare con maggiore ottimismo al futuro. Nel 2023 ci sarà la possibilità di lottare per un posto al sole, magari cercando di agguantare il primo posto o quantomeno un piazzamento Champions League.

E’ chiaro però che nelle prossime settimane la dirigenza inizierà a pensare a quelle che potrebbero essere le mosse da effettuare per far sì che possa esserci una squadra sempre più forte e brillante. Con possibili colpi già a gennaio.kar

Juventus, Di Giovambattista: “Karsdorp può arrivare in bianconero”

A parlare di calciomercato oggi anche il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista. Che a Calciomercato.it, in onda su TvPlay, ha parlato degli intrecci tra i bianconeri e il club capitolino. Come quello che riguarda il gioiello della Lazio Milinkovic-Savic. “Oggi Pietro Chiodi, procuratore, ci spiegava che arrivare a scadenza non è detto ti consenta di avere contratti sontuosi. Ci ha detto che non sarebbe sorpreso che Milinkovic alla fine restasse alla Lazio, o va via a giugno o rinnova. Rimanesse sarebbe la più grossa sorpresa del mercato della Lazio. Magari con il contratto più importante della squadra” ha detto il giornalista. Sottolineando anche come: “La Juventus tenta un’impresa disperata, vorrebbe Milinkovic-Savic subito. Prende probabilmente Karsdorp, lì hanno soltanto Cuadrado e prenderlo in questo momento dalla Roma può essere un’opportunità. Poi bisogna vedere cosa succederà nelle prossime riunioni perché la Juventus ha problematiche importanti”.