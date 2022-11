Calciomercato Juventus, affare con l’Atalanta: Rugani pedina di scambio

Calciomercato Juventus, addio Rugani e nuovo affare con l’Atalanta. Il rinforzo per Allegri arriva così.

Archiviata la delusione europea, gli uomini di Max devono adesso concentrarsi sulla catalisi di un cammino che permetta loro non solo di onorare l’Europa League, cadetta ma pur sempre importante, ma anche e soprattutto cercare di migliorare un piazzamento in Serie A che ha visto loro passare dalle posizioni più basse ad un terzo posto quasi insperato, fino a qualche tempo fa.

Certo, i punti di vantaggio rispetto alle altre big alle spalle non sono numerosissimi, a differenza delle distanze che attualmente separano la compagine piemontese dal Napoli di Spalletti, primo in solitaria e con ben dieci punti in più rispetto alla Juventus. Le parole del tecnico dopo la vittoria sulla Lazio hanno lasciato intendere come da parte sua ci sia però tutta la volontà di provare a ribaltare le previsioni dei più fino a qualche tempo fa, consapevole della potenzialità di una squadra che doveva solamente trovare fiducia e continuità.

Calciomercato Juventus, rinforzo dall’Atalanta: arriva grazie a Rugani

Non sarà certamente semplice riprendere dopo il Mondiale e molto dipenderà anche dalle condizioni psico-fisiche dei rientranti. Altra discriminante sarà poi il calciomercato di gennaio, in vista del quale la Juventus avrebbe messo nel mirino anche un nuovo elemento.

Ci riferiamo a Caleb Okoli, tra le felici rivelazioni dell’Atalanta di Gasperini quest’anno e fin qui distintosi per una serie di buone prestazioni, dopo essere entrato anche nel giro della Nazionale Under 21. Il difensore piace non poco alla Juventus, disposta a fare un tentativo già a gennaio, mettendo sul piatto il cartellino di Daniele Rugani, classe ’94 e da anni alla ricerca di sé stesso e, soprattutto, di una dimensione dove rimettersi in gioco e discussione con continuità. Lo riferisce Calciomercato.it