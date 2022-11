Calciomercato Juventus, conferme dalla Francia: chiusura a 15 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Francia arrivano conferme sul possibile obiettivo da perseguire a 15 milioni di euro: i dettagli.

Dalla Francia, come sottolinea ‘Tuttosport’, arriverebbero importanti conferme sull’interesse della Juventus nei confronti del giovanissimo Malo Gusto terzino destro classe 2003. Il giovane ha un contratto in scadenza nel 2024.

Un profilo che già in passato è stato seguito dal Milan ma che adesso potrebbe avere la parola fine proprio perché i bianconeri in quel settore devo subito rinforzarsi. Ma in casa bianconera Gusto non è il solo profilo visionato. Filtra anche un discreto interesse per il giovane Thuram in scadenza con il Borussia.

Calciomercato Juventus, bianconeri sulle tracce dei giovani | Gusto primo nome nella lista

Il giovane terzino è quindi uno dei potenziale acquisti dei bianconeri per la prossima stagione e non sarebbe il solo. Piace anche Odriozola praticamente inutilizzato da Carlo Ancelotti e aperto al ritorno in Italia, dopo l’esperienza alla Fiorentina e, sempre dal campionato italiano, potrebbe liberarsi anche Karsdorp vista la situazione complicata con il tecnico della Roma José Mourinho.

Insomma, in casa bianconera si fa il punto in difesa e sicuramente un terzino verrà acquistato. Gusto è un profilo adatto che in Francia gioca già titolare e potrebbe, realmente, rappresentare quell’occasione irrinunciabile. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto i bianconeri fanno il punto sulla situazione. Un profilo, che come scrivono dalla Francia, potrebbe arrivare con un’offerta da 15 milioni di euro.