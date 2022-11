Calciomercato, Juventus-Napoli da impazzire: sfida per il gioiellino tedesco

Calciomercato Juventus, una sfida ai vertici per il gioiellino tedesco. Anche il Napoli starebbe monitorando l’affare: sfida in Serie A.

Stando all’ultima indiscrezione di ‘Ekrem KONUR’, Napoli, Juventus e Milan stanno monitorando la situazione del 20enne tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic. Giocatore che sembra già interesse i grandi club italiani.

Classe 2002 e qualità sopra la media. Il talento dell’Udinese non passa inosservato e adesso le big della Serie A se lo contendono.

Calciomercato Juventus, sfida ai vertici per il gioiello dell’Udinese

Lazar Samardzic è probabilmente uno dei gioielli che più stanno splendendo in questa Serie A, grazie anche le sue prestazioni, l’Udinese è riuscito a raggiungere i piani alti della classifica del nostro campionato. Le prestazioni del giovanissimo centrocampista non sono affatto passate inosservate, soprattutto nel nostro campionato. Infatti, come sottolineato poc’anzi Juventus e Napoli sono sempre attente ai migliori talenti in circolazione, adesso ci sarebbero solo occhi puntati su di lui.

Anche la Juventus potrebbe muoversi già a gennaio per andare su di lui, il calciatore tedesco, di origini serbe, è un giocatore moderno e di grande prospettiva. Il phisique du role ideale per la squadra di Allegri che vuole potenziarsi proprio su questo settore. Tenendo sempre presente che la priorità in mediana, per la Juventus, continua a rimanere Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo non facile ma con grande appeal sull’ambiente e sull’allenatore Massimiliano Allegri.