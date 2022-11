Calciomercato Juventus, affare con l’Atalanta: Rugani pedina di scambio

Calciomercato Juventus, possibile scambio con l’Atalanta sul piatto ci sarebbe anche il cartellino del centrale bianconero.

Stando all’ultima indiscrezione direttamente da ‘Calciomercato.it’, La Juventus potrebbe fare un tentativo concreto, già nella finestra invernale di gennaio, per l’acquisto del cartellino di Caleb Okoli, altro difensore centrale di proprietà dell’Atalanta che sembra già avere un phisique du role ideale per il club piemontese.

Il centrale dell’Atalanta e della nazionale azzurra Under 21 è già un predestinato. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.it”, infatti, i bianconeri potrebbero proporre a Gasperini uno scambio con Daniele Rugani, centrale classe 1994 che, a Torino, continua a trovare pochissimo spazio e che sarebbe dunque già in uscita.

Calciomercato Juventus, scambio già a gennaio | Rugani per Okoli

Su Okoli c’è anche l’interesse di altri club di Serie A ma se dovesse andare in porto questo scambio si potrebbe chiudere l’operazione da subito, direttamente nel mercato di gennaio con buon auspicio di entrambi le parti.

Rugani non più al centro del progetto bianconero potrebbe rappresentare per l’Atalanta un ulteriore conferma dopo l’acquisto di Demiral sempre dalla Juventus. Staremo a vedere, dunque, se l’operazione andrà in porto una volta per tutte. Un profilo, quello di Okoli, che è già preso in considerazione anche in nazionale Under 21 e che, dunque, potrebbe essere importante anche nel futuro.