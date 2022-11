Calciomercato Juventus, sorpasso Milan per il colpo a zero

La pausa è arrivata, dopo un lungo tour de force. Per la Juventus ora si apre una nuova fase in queste ultime settimane del 2022.

La stagione sembra poter prendere una piega diversa, almeno in Italia, vito quanto è successo nelle ultime partite. La formazione allenata da Massimiliano Allegri ha conquistato ben sei vittorie consecutive ed è riuscita a risalire prepotentemente la china, portandosi al terzo posto. Dunque in linea con le aspettative iniziali, anche se il Napoli in testa non sta sbagliando un colpo ed è difficile raggiungerlo.

Se ne riparlerà comunque nel 2023, dopo la sosta che ci sarà per i mondiali che a breve ci saranno in Qatar. Sfide che saranno seguite con grande interesse anche dai tifosi della Juventus, visto che tanti giocatori saranno in campo in quel torneo. Nel frattempo però gli stessi supporters sono curiosi di sapere se il club effettuerà delle mosse di mercato o meno a gennaio.

Juventus, il Milan si fa avanti per Aouar

L’obiettivo della dirigenza è quello di avere una rosa sempre più ampia e competitiva, ma non è facile essere competitivi in un mercato in continua evoluzione. A gennaio non si sa se arriverà qualche elemento o meno, ma la dirigenza bianconera continuerà a tenere d’occhio con particolare attenzione la lista dei possibili parametro zero. C’è un giocatore che ormai da tempo viene accostato ai bianconeri ed è Houssem Aouar, stella del Lione che si avvia alla conclusione del suo contratto con i francesi. Ma secondo gli ultimi rumors che arrivano dalla Francia ci sarebbe stato il sorpasso del Milan. Footmercato infatti scrive che i rossoneri sono al lavoro per convincere il giocatore a trasferirsi all’ombra del Duomo. Il Milan negli ultimi anni ha sempre guardato al mercato francese e potrebbe continuare su questa linea.