Lascia senza la Champions: la Juventus non crede ai suoi occhi

Lascia senza la Champions League: si apre la possibilità di mercato in difesa. La Juventus non crede ai suoi occhi

Si stanno già muovendo per cercare il sostituto. E allora eccola la strada spianata per il colpo in difesa nonostante la concorrenza si preannunci abbastanza agguerrita ed è anche giusto e normale così. Ma le notizie che arrivano dalla Spagna fanno sicuramente breccia nel cuore dei tifosi della Juventus ma soprattutto nella dirigenza della Vecchia Signora, che nella prossima stagione devono reinventare una difesa che perderà diversi pezzi. Tranne Danilo e Bremer tutti gli altri, ma proprio tutti, sono in discussione, ed è normale quindi pensare che Cherubini si stia muovendo per scandagliare quelle che sono le possibili opzioni da seguire.

Così come sta facendo il Villarreal in poche parole, che secondo Elgoldigital ha capito che una mancata qualificazione alle coppe europee della prossima annata potrebbe mettere la parola fine all’esperienza con il sottomarino giallo die Pau Torres: il difensore non accetterà di rimanere qualora la sua squadra – che al momento è nona in classifica e che ha dovuto salutare Emery – non dovesse centrare l’obiettivo. Si parla di Champions League, addirittura. E in questo caso, visto le squadre che ci stanno davanti e visto il momento tutt’altro che calmo dentro il Villarreal, le valigie possono considerarsi praticamente chiuse.

Lascia senza la Champions, Pau Torres dice addio

Insomma, l’addio è assai probabile per non dire certo. Pau Torres alla fine della stagione sarà uno dei pezzi pregiati del mercato e la Juventus potrebbe cercare un secondo assalto dopo quello, mancato, della passata estate. Occhio ovviamente alla concorrenza, con Emery che lo vorrebbe con sé all’Aston Villa e con le grandi della Premier, soprattutto, pronte a fare carte false. Servirebbe un anticipo. Proprio come Pau Torres sa fare in campo.