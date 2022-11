Calciomercato Juventus, West Ham pigliatutto: Allegri deve “mollarlo”

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per il calciatore che non rientra più nei piani del suo club: bianconeri al palo.

Nelle ultime settimane i giocatori di Massimiliano Allegri hanno alzato l’asticella. Una volta toccato il fondo con la clamorosa sconfitta rimediata in Israele con il Maccabi Haifa – che ha di fatto estromesso la Juventus dalla Champions League – la Signora è rinata. In campionato si sta rendendo protagonista di una rimonta, inizialmente silenziosa, ma che adesso inizia a far rumore. Sei partite di fila, del resto, non si vincono per caso. Tra l’altro senza subire nessun gol contro Torino, Empoli, Lecce, Inter, Verona e Lazio. Un filotto in cui si è rivista quella Juventus “allegriana” che sembrava appartenesse ormai ai libri di storia.

Pensare di riacciuffare il Napoli, al momento, è fantascienza. Ma sarà fondamentale continuare a vincere – a gennaio, poi, ci sarà il cruciale scontro diretto coi partenopei – in attesa di un possibile passo falso della squadra di Luciano Spalletti. Per questo motivo la società sa bene che il margine di errore sarà minimo nel prossimo mercato invernale.

Calciomercato Juventus, gli Hammers pensano a Jordi Alba

Con il nuovo modulo sdoganato dal tecnico livornese acquistano maggiore importanza le corsie laterali. Probabile, dunque, che sarà data priorità agli esterni: da giorni si continua a parlare di un possibile erede di Juan Cuadrado, ma anche l’altra fascia necessita di rinforzi. Non può bastare il solo Kostic. Gennaio potrebbe essere essere il mese giusto per dare l’assalto a Jordi Alba, storico terzino del Barcellona che è in procinto di lasciare la Catalogna. Convocato da Luis Enrique per il Mondiale qatariota, il giocatore blaugrana in una delle ultime interviste ha dichiarato di volere restare al Barça, ma sia i dirigenti del club che l’allenatore a quanto pare non sono dello stesso avviso.

Accostato più volte sia ai bianconeri che al Napoli, Jordi Alba rischia di finire in Inghilterra. Come racconta il portale iberico fichajes.net, su di lui c’è il West Ham, che ha bisogno di rimontare in classifica e un elemento della sua esperienza sarebbe perfetto.