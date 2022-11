Calciomercato Juventus, decisione inamovibile: triplo ritorno immediato

Guardare avanti alle prossime sessioni di calciomercato è una delle missioni più importanti della dirigenza della Juventus.

La società bianconera senz’altro avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi, sia per la finestra invernale di trasferimenti che per per quella estiva. Dovrà continuare il percorso di rinnovamento dell’organico iniziato nel 2022, con l’arrivo di nuovi giocatori che possano sposare al meglio le idee dell’allenatore. Per far sì che la Juventus possa tornare a vincere al più presto sia in Italia che in Europa.

Il 2023 che è ormai alle porte sarà un anno morte importante per la Juventus, che ha tutte le parti in regola per lottare per lo scudetto o quantomeno per un posto nella prossima edizione della Champions League. Torneo che garantisce sempre degli importanti ritorni dal punto di vista economico. Allungare la striscia di successi all’inizio del nuovo anno sarà fondamentale se si vorrà cercare di rincorrere il Napoli di Spalletti.

Juventus, ritorno in vista per Cambiaso, Ranocchia e Rovella

In ogni caso la dirigenza deve sì iniziare a pensare al mercato di gennaio, ma anche a quello che potrebbe accadere in estate. Perchè la Juventus ha già sotto contratto degli elementi che potrebbero essere già molto utili all’allenatore. Il Corriere dello Sport spiega che ci sono tre giocatori che dovrebbero rientrare alla base alla fine di questa stagione. Si tratta dei centrocampisti Rovella e Ranocchia, che si stanno mettendo in mostra con la maglia del Monza, e del laterale sinistro Cambiaso che si trova oggi in prestito al Bologna. Allegri ha dimostrato in questa stagione di voler puntare anche sui giovani, per cui tutti e tre hanno buone chance di rimanere a Torino nel prossimo campionato.