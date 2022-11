Calciomercato Juventus, offerta rifiutata: sfida con la Roma

Calciomercato Juventus, stando alle ultime novità, il bomber avrebbe rifiutato la squadra estera aspettando le due italiane.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da ‘Calciomercato.it’, il futuro di Depay, ormai ai margini con il Barcellona, potrebbe essere ‘di nuovo’ in Italia. Attualmente il giocatore avrebbe già detto di no al possibile passaggio al Siviglia, quindi esclusa l’ipotesi della permanenza in Liga.

Stando all’indiscrezione il giocatore, adesso, aspetterebbe le due big italiane. Proprio la Juventus, così come la Roma, potrebbero contendersi il bomber olandese -ormai- pronto a salutare il Barcellona. Il suo futuro, quindi, verrà deciso entro gennaio. Laddove, appunto, le due squadre decideranno il da farsi.

Depay conteso tra Juventus e Roma | Ultimatum a gennaio

Operazione che potrebbe quindi già risolversi a gennaio, dove il giocatore capirà meglio la sua prossima destinazione. La Roma potrebbe essere pista gradita, così come la Juventus ma non è da escludersi del tutto anche un ritorno in Francia, il tal senso ci sarebbe il suo ex club pronto a riprenderlo: il Lione.

Per lungo tempo la Juventus è stata la protagonista nel mercato, ad inizio stagione, infatti, Depay era ad un passo dal passaggio in maglia bianconera. Alla fine proprio il club piemontese, però, ha desistito visto l’ingaggio e l’opzione più gradita dell’alternativa Milik. Un operazione che, incredibilmente, potrebbe riaprirsi pochi mesi dopo nel mercato invernale di gennaio. Ci sarà quindi tempo e spazio di manovra durante questa sosta dei Mondiali.