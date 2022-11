Calciomercato Juventus, Inter spazzata via: 20 milioni

Calciomercato Juventus, la sessione invernale è sempre più vicina ed è pronta a catalizzare le attenzioni dei vari club.

Venti milioni di euro. Il Valencia potrebbe decidere di cedere il cartellino di uno dei suoi pezzi da novanta, il centrocampista classe 2002 Yunus Musah, ma non intende accettare offerte al di sotto di questa cifra. Un costo certamente proibitivo che ha sbarrato la strada, di fatto, a molti dei corteggiatori del calciatore statunitense.

Ad uno soprattutto, l’Inter, che sembrava il più interessato tra i tanti club in corsa per assicurarsi la presenza in squadra del piccolo fenomeno esploso in terra iberica. Per quanto i nerazzurri lo vogliano, la trattativa – come riferisce Sportmediaset – s’è fatta più complicata del previsto, sia perché gli spagnoli non sono troppo convinti di lasciare andare il gioiello che hanno per le mani e sia perché, appunto, la cifra richiesta è molto alta.

Calciomercato Juventus, per il gioiellino Musah si fanno avanti anche i bianconeri

Va ben oltre, infatti, la valutazione effettuata dal club allenato da Gennaro Gattuso, che ritiene che Musah valga 20 milioni di euro circa. Qualora la trattativa tra gli iberici e i Beppe Marotta dovesse arenarsi, e sempre a patto che il Valencia non si tiri indietro, la Juventus sarebbe ben lieta di gettarsi nella mischia. Anche i bianconeri, come fanno sapere da Relevo, sono sulle tracce del gioiellino americano. E sarebbero un passo in avanti rispetto agli altri club che pure gli stanno facendo gli occhi dolci. Come il Milan, ad esempio, che avrebbe sondato il terreno ma che sarebbe parecchio indietro a livello di trattative rispetto agli interisti e alla Vecchia Signora. Chi la spunterà – se qualcuno la spunterà, date le incertezze degli spagnoli – alla fine della fiera?