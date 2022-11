La Juventus gli ha dato il benservito: addio ormai scritto

Calciomercato Juventus, adesso la dirigenza valuta l’addio già nella finestra invernale di gennaio: tutti i dettagli dell’operazione.

In casa bianconera si fa il punto sul futuro. Tra i possibili acquisti ci sono già delle cessioni quasi certe e questo potrebbe essere il caso del difensore centrale Daniele Rugani.

Una situazione che sta diventando giorno dopo giorno definitiva per il centrale italiano, con ormai sempre meno spazio di gioco nella squadra di Allegri. Inoltre lo spostamento di Danilo, con ottime performance da parte del brasiliano, nel ruolo di difensore centrale, ha, chiaramente, ridimensionato il tutto. Il suo addio a gennaio adesso è una possibilità concreta.

Calciomercato Juventus, Rugani dice addio a gennaio

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, le possibilità di vedere Daniele Rugani con le valigie in mano già a gennaio sono concrete. L’obiettivo della Juventus è di trovargli, presto, una sistemazione. Già in passato, infatti, Rugani ha giocato prima in Francia e poi in Serie A. Insomma, dunque, l’ipotesi di vederlo all’estero magari con qualche offerta importante potrebbe essere una soluzione anche gradita allo stesso giocatore.

Per quanto concerne alla Serie A la Juventus valuterà le offerte miglior ma certamente il giocatore ha intenzione di ritagliarsi un posto da titolare vista anche la grande esperienza maturata nel tempo al fianco di campioni come Chiellini e Bonucci. Pertanto il futuro di Daniele potrebbe essere deciso già in questi mesi di comune accordo con la società che sta già cercando una soluzione per il suo futuro.