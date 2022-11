Juventus sotto assedio: super offerta del City per il dirigente

Juventus sotto assedio: anche i dirigenti adesso nel mirino degli altri club. Super offerta del Manchester City che lo vuole strappare ad Agnelli

Allora: il lavoro che ha fatto è stato clamoroso perché la Juventus è praticamente partita da zero “con tre ragazze al primo raduno” così come confermato da lui stesso in un’intervista di qualche tempo fa, e adesso si trova sul tetto d’Italia e in Europa comincia a fare paura. Non parliamo degli uomini, ma delle donne. Il percorso svolto fino al momento è senza dubbio di quelli importanti, da sottolineare: un capolavoro firmato Braghin, il responsabile del settore femminile della Juventus, che secondo quanto riportato dal giornalista Nicola Balice, avrebbe ricevuto una super offerta per la prossima stagione da parte del Manchester City.

E come non poteva essere altrimenti ci chiediamo noi. Perché la Juventus femminile è un modello da seguire non solo in Italia – e la Roma si sta avvicinando – ma soprattutto in Europa. E questo lo avrebbero appunto notato i dirigenti dei Citizens che in Italia nell’ultimo periodo guardano con interesse visto che la proprietà la scorsa estate ha anche deciso di prendere il Palermo in Serie B.

Juventus sotto assedio, Braghin ci pensa

E Braghin a quanto pare ci starebbe pensando: le riflessioni per il dirigente sono in corso perché forse questi treni passano una sola volta nella vita. Non tanto per la caratura del club, ma per quella che potrebbe essere un’esperienza in terra inglese da portare nel proprio bagaglio. E poi sicuramente anche sotto il profilo economico qualcosa di importante, e di irrinunciabile forse, è arrivato. Insomma, c’è da capire quale sarà la decisione del dirigente approdato in bianconero nel 2012 e che ha iniziato la sua carriera come responsabile della Primavera prima di cambiare. E quel cambio ha portato a trionfi, trofei, ed a questo offerta.