Bonucci ‘caccia’ la tifosa: bufera social, cosa è successo

In queste ore tanti giocatori della Juventus sono impegnati con le rispettive nazionali, anche quelli che non sono impegnati nei mondiali.

Domani prenderà il via il tanto atteso appuntamento calcistico, che non vedrà però ai nastri di partenza l’Italia. Gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi e c’è ovviamente grande tristezza nel non veder rappresentato il nostro paese in Qatar. L’Italia è campione d’ Europa in carica e tutti avrebbero sognato il trionfo mondiale.

Ad ogni modo i tifosi della Juventus si consoleranno tifando i rappresentanti della loro squadra impegnati con le altre nazionali. In campo però in questi giorni c’è anche l’Italia, che è reduce dal successo con l’Albania e ora vuole ancora testare uomini e schemi in vista del futuro.

Juventus, la reazione di Bonucci in nazionale divide i social

Il Corriere dello Sport racconta quanto accaduto nelle ultime ore, una vicenda che ha visto come protagonista, suo malgrado, Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus si trova con la nazionale azzurra e ha “cacciato” via dall’autobus della nazionale una donna. “Scendi” avrebbe intimato Bonucci alla donna, che ha replicato chiarendo che sarebbe salita sul mezzo dietro invito di un componente del clan azzurro (probabilmente, si legge, sarebbe stato lo stesso ct Mancini ad invitarla). Nonostante il chiarimento Bonucci ha ancora una volta replicato suggerendo alla tifosa di scendere subito dall’autobus. Una vicenda che sta facendo molto discutere sui social.

😳A fan was invited to the Italy bus by Mancini but was kicked out of it by Bonucci, according to the video and what he said on his TikTok account You can hear and see Bonucci screaming "you! no no no, get out" pic.twitter.com/xPwrxh5RvW — Juve Canal (@juve_canal) November 19, 2022

C’è da dire che ci sono sì appassionati di calcio che hanno bollato come esagerata la reazione di Bonucci, ma anche tanti altri che hanno dato ragione al capitano bianconero.