La Juventus in questa fase è ferma, gran parte dei suoi giocatori è impegnata con le rispettive nazionali, alcune di scena ai mondiali.

Domani inizierà la rassegna calcistica più attesa. Si gioca in Qatar e non vedrà ai nastri di partenza l’Italia di Roberto Mancini. Per i tifosi bianconeri in ogni caso ci sarà l’opportunità di vedere all’opera tanti beniamini con la maglia della loro nazionale. Per il campionato invece se ne riparlerà solamente a gennaio, ci sarà tutto il tempo per preparare al meglio le nuove sfide.

La formazione di Allegri è riuscita a centrare l’obiettivo minimo per questo 2022, ovvero conquistare una delle prime posizioni della graduatoria. Piazzamento utile per far sì che nel corso del 2023 si possa dare l’assalto allo scudetto o quantomeno ad un posto nella prossima edizione della Champions League. I tifosi si aspettano anche qualche novità in chiave mercato, magari già a partire dalle prime settimane del nuovo anno.

Juventus, Arsenal su Ndicka: lo vuole già a gennaio

C’è grande attenzione invece per l’estate su quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potranno essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La dirigenza della Juventus ha dimostrato di sapersi muovere molto bene sui parametri zero. Eppure stavolta potrebbe arrivare un beffa. Tra i possibili obiettivi futuri del club bianconero ci sarebbe infatti Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. Giocatore giovane ma già di spessore internazionale. Team Talk spiega come l’Arsenal voglia anticipare la concorrenza, offrendo ai tedeschi 7 milioni di sterline pur di avere Ndicka già a gennaio. I tedeschi chiaramente non potranno dire di no, pena poi perdere il giocatore senza incassare nulla. Gunners dunque che al momento paiono essere in pole position.