Calciomercato Juventus, provocazione Milinkovic: Lotito al contrattacco

Calciomercato Juventus, le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito in merito alle voci su un possibile approdo di Milinkovic in bianconero.

Negli ultimi giorni il profilo di Milinkovic Savic è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Juve. E non potrebbe altrimenti, visto che i discorsi per il rinnovo di Adrien Rabiot sono in alto mare, ed al momento le le parti sono piuttosto distanti dal trovare un’intesa definitiva.

Il “Sergente”, vecchio pallino della dirigenza bianconera, non è mai scivolato via dai dossier di Madama, che potrebbero ritornare alla carica da un momento all’altro. Difficile dare nuovo impulso alla pista già a gennaio, anche per la valutazione che del serbo fa Claudio Lotito. Più semplice, invece (almeno in linea teorica), provare a trovare il bandolo della matassa in estate, fermo restando che a parole il patron della Lazio non intende schiodarsi da una valutazione che si aggira sui 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, le parole di Lotito su Milinkovic

Al “Messaggero”, Claudio Lotito è ritornato sull’argomento, non smentendo affatto la sua posizione, anzi. Ecco quanto dichiarato dal presidente della Lazio: “Tutti dicono che Milinkovic va di qui, va di là, ma non è in vendita. Si sa quanto vale per me e per la Lazio, e io sono fermo ai discorsi sul rinnovo.”

Insomma, parole non banali quelle di Lotito, che in un modo o nell’altro riaccendono in pianta stabile una telenovela che terrà con il fiato sospeso per molti mesi. Almeno questa è la sensazione.