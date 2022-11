Calciomercato Juventus, blitz anti Lukaku: scacco matto lampo

Calciomercato Juventus, l’intreccio con Lukaku non può non essere preso in considerazione: assalto immediato.

La sosta per i Mondiali rappresenterà un buon viatico per gli addetti ai lavori, che sicuramente avranno l’occasione di perfezionare parte delle future trattative in anticipo rispetto all’inizio della sessione invernale di calciomercato.

La Juventus dovrà fare qualcosa. In difesa e sulle corsie esterne la sensazione è che Cherubini possa affondare il colpo. Diverso è invece il discorso legato al centrocampo (il sogno Milinkovic sta prendendo sempre più piede, ma in ottica estiva) e per l’attacco, dove non ci sono urgenze incombenti, e si proverà a capitalizzare le occasioni che di volta in volta si presenteranno. Non può non essere definita tale l’opzione che porta a Marcus Thuram.

Calciomercato Juventus, intreccio con l’Inter per Thuram: cosa sta succedendo

Il figlio d’arte è infatti legato al Borussia M’gladbach da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Sulle sue tracce si sono messe – tra le altre – anche Inter e Juventus, che aspettano il momento propizio per far saltare il banco. Mentre i bianconeri si sono limitati a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’affare, però, i meneghini meditano già un blitz imminente. Alla luce delle non perfette condizioni fisiche di Lukaku, infatti, Inzaghi è stato spesso costretto a fare di necessità virtù in attacco.

Ragion per cui, stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, un tentativo per Thuram potrebbe essere fatto già a gennaio, per anticipare la concorrenza. La valutazione del transalpino si aggira sui 15 milioni di euro, soldi che l’Inter potrebbe incamerare dalla cessione di Gosens, ormai sempre più lontano dal progetto tecnico di Inzaghi.