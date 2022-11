Calciomercato, clamoroso Juventus: non si è presentato agli allenamenti

Calciomercato Juventus, clamoroso: non si è presentato agli allenamenti. Strada e futuro ormai segnati, tutti gli aggiornamenti.

Mentre la distrazione Mondiale ha iniziato a interessare tanti tifosi e addetti ai lavori, non sono pochi i giocatori in casa Juventus e non solo ad essere rimasti presso i rispettivi club e pronti adesso a sfruttare questa fase di congedo dagli impegni per potersi ritrovare e provare a crescere, limando i tanti limiti fin qui palesati.

Dopo essere stata sede del ritiro del Brasile, la città di Torino si appresta adesso ad ospitare i giocatori di Allegri rimasti alla base e con i quali il mister livornese dovrà lavorare fino alla fine dell’evento Fifa, confidando di poter riavere quanto prima i suoi elementi cardine e anelando anche ad un presto reintegro dei diversi giocatori fin qui non schierati con continuità a causa di problematiche di natura fisica.

Calciomercato Juventus, Karsdorp non si presenta agli allenamenti della Roma: futuro bianconero?

Al contempo e come sovente sottolineato, la società cercherà anche di intervenire sul mercato, non solo allontanando i diversi elementi non più utili alla causa o semplicemente destinati a lasciare il Piemonte per crescere con maggiore calma e continuità in altre piazze.

Al contempo, Cherubini e colleghi cercheranno anche di limare la rosa con nuovi e mirati interventi, soprattutto se dovessero presentarsi occasioni di mercato. Tra queste, rientra certamente quel Rick Karsdorp il cui rapporto con José Mourinho sembra essersi incirinato dopo la trasferta di Reggio Emilia.

Vedremo nelle prossime settimane se il club riuscirà ad adottare la sperata diplomazia. Ad oggi, però, il gelo sembra totale, alla luce della mancata presenza dell’olandese agli allenamenti odierni di ripresa dopo le ferie di una settimana concesse dal club giallorosso ai tesserati. La Juventus continua a osservare con interesse.